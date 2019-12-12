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عبدالله النجار: دور الأزهر الآن في الاجتهاد غير مسبوق

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:39 م
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عبدالله النجار
عبدالله النجار
كساب أحمد
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قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن دور الأزهر الآن في الاجتهاد غير مسبوق في التاريخ، وهذا واضح من اجتهادات الازهر في كافة القضايا المعاصرة.

وتابع "النجار" خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن كلمة الأزهر في عدم وقوع الطلاق الشفوي لا بد أن تحترم، خاصة أنه هو مرجعية الأساسية في تشريع الأمور التي تخص الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أن الازهر الشريف لم يتوان لحظة في إعادة النظر في الموضوعات التى قد تفتح أبواب للتطرف أو العنف أو خطاب الكراهية، لافتَا إلى أن كافة المناهج الأزهر من المرحلة الابتدائية للمرحلة الجامعية تم إعادة النظر فيها.
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الكلمات المفتاحية

عبدالله النجار توك شو الأزهر الشريف

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