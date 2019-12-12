استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

وسجل هدفي الزمالك في مرمى نادي بيراميدز اليوم كل من مصطفى محمد عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 53 ومحمود علاء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 79 لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي الزمالك إلى 13 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي بيراميدز عند 12 نقطة ليتواجد في المركز الخامس.





متصدر جدول ترتيب الدوري المصري

ويتصدر نادي المقاولون العرب جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.





جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم كالآتي:





1- المقاولون العرب 16 نقطة

2- الاهلي 15نقطة من أصل 5 مباريات

3- الاتحاد السكندري 14 نقطة

4- الزمالك 13 نقطة من أصل 6 مباريات

5- بيراميدز 12 نقاط

6- سموحة 10 نقاط

7- حرس الحدود 10 نقاط

8- الإسماعيلي 10 نقاط

9- الإنتاج الحربي 8نقاط

10- طنطا 8 نقاط

11- المصري 7 نقاط

12- انبي 7 نقاط

13- مصر المقاصة 7 نقاط

14- اف سي مصر 7 نقاط

15- اسوان 5 نقاط

16- طلائع الجيش 4 نقاط

17- الجونة 4 نقاط

18- وادي دجله 3 نقاط



