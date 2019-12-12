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علي حميدة: سافرت جميع دول العالم بسبب أغنية "لولاكي"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:07 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفنان علي حميدة، إنه بعد غناءه أغنية "لولاكي" لاقت نجاحا شعبيا كبيرا منذ إطلاقها حتى أن الناس أطلقوا عليه بعدها اسم "علي لولاكي" وعلقت في أذهان الناس بصورة كبيرة، رغم أنه قدم أغاني عديدة أفضل من "لولاكي" وعلى سبيل المثال أغنية "زين على زين" و"خان العشرة"، مؤكدا على أن هذه الأغنية لم تكن الأولى له لأنها كان قد قدم عدة أغاني قبلها في الإذاعة.

وأضاف "حميدة"، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس، أن أغنية "لولاكي" اتسقت في عقول الناس في مصر والعالم لأنها كانت تحتوي على قدر كبير من البهجة، مشيرا إلى أنها تُرجمت لـ6 لغات مختلفة، موضحا أنها احتلت المرتبة الثالثة عالميا من حيث المبيعات بعد أغاني مايكل جاكسون، وهذا يُعد نجاحا غير مسبوق لمطرب عربي.

وأوضح أن الأغنية رغم عدم انتشار السوشيال ميديا الموجودة في الوقت الحالي إلا أنها حققت نجاحا باهرا، مؤكدا على أنه كان سعيدا بما حققته الأغنية من صدى واسع؛ لدرجة أنه سافر جميع دول العالم من أجل غناء هذه الأغنية لما تركته من حالة غريبة لدى المستمعين.

وأشار إلى أنه كان يُحيي حفلة منذ عدة أيام وغنى عدة أغاني؛ إلا أنه عندما قام بغناء أغنية "لولاكي" لاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور؛ مؤكدا على أنها ليست أحب الأغاني إلى قلبه.
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الكلمات المفتاحية

عالمى الفنان علي حميدة السوشيال الميديا

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