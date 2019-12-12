إكليريكية الأقباط الكاثوليك بالمعادي تستقبل رفات القديسة تريزا

استقبلت إكليريكية الأقباط الكاثوليك بالمعادي، اليوم الخميس، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع، وكان آباء الإكليريكية والإكليريكيون في استقبالها بالإلحان والمدائح.



وبدء اليوم بصلاة للقديسة تريزة ثم التأمل في سحابة الشهود برسالة العبرانيين وكذلك حياتها التي كانت شاهدة عن المسيح.



وتخلل اليوم فترات صمت أمام رفاتها، متأملين فيما عاشته وقدمته للكنيسة.



واختتم اليوم بفيلم عن سيرتها ثم الاحتفال بالقداس الإلهيّ الذي ترأسه الأب بيشوي رسمي عميد الكلية الإكليريكية والأب باترك رئيس رهبنة الكرمل بمرافقة الأب جوزيف ملاك الراهب الكرملي وآباء الإكليريكية



وألقى الأب باترك عظة عن القديسة تريزة، كيف أنها كانت تصلي دائما من أجل الكهنة والمكرسين، وتدعونا لعيش المحبة، والصلاة والشهادة من أجل المسيح، موضحًا ما بداخل الصندوق أنها عظام القديسة تريزة ليقول أن ما عاشته القديسة تريزة عاشته بالجسد، ونحن أيضا علينا أن نعيش للمسيح بجسدنا.



وفي نهاية القداس أعرب الأب بيشوي رسمي عن فرحته بوجود رفات القديسة تريزة في وسط الإكليريكية وكذلك شكر الأب باترك على زيارة الرفات في كل مصر، وأهداه هدية تذكارية تذكارًا لهذا اليوم، وبارك الأب باترك الشعب بالذخيرة التي أعطاها هدية للإكليريكية.



وحملت الرفات إلى سيارة بواسطة الإكليريكيسن وعلى دقات طبول الكشافة.