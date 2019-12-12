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آمنة نصير: "الأزهر أصبح لديه حساسية من النقد الآن زيادة عن اللزوم"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:26 م
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آمنة نصير
آمنة نصير
كساب أحمد
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قالت الدكتورة أمنة نصير، عضو مجلس النواب، والأستاذة بجامعة الازهر، إن تاريخ الأزهر يزيد عن 1000 عام، وهو يمثل حركة قوية في التاريخ المصري، ولا يمكن أن يغضب الأزهر من النقد الإيجابي الذي يعتبر من باب "العشم".

وتابعت "نصير"، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن قوة الأزهر انحصرت وخفتت الفترة الأخيرة عن الأعوام الماضية، فالأزهر خلال هذه الآونة، ليس كما كان منذ 30 عامًا، معقبة: "الأزهر أصبح لديه حساسية من النقد الآن زيادة عن اللزوم".

وأضافت أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ومن أسس هذه الصلاحية هي بقاء باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة، لأن العالم يشهد كل يوم شأنًا جديدًا، والأزهر لا يوكب هذه التغيرات السريعة.
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صدي البلد الأزهر الشريف آمنة نصير أخبار مصر

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