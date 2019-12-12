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"الكونجرس" يدعم ترشيح نائب وزير الخارجية الأمريكي سفيرا لدى روسيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:15 م
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مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
الفجر السعودي
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أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، مساء اليوم الخميس، ترشيح نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، لشغل منصب سفير أمريكا لدى روسيا الاتحادية.

هذا وصوت لصالح المرشح، أكثر من نصف الأعضاء، وبعد موافقة مجلس الشيوخ، سيتم توقيع مرسوم التعيين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما نقلت قناة "سي سبان".

وبناء على ذلك، فإن سوليفان سيخلف جون هنتسمان، الذي استقال في أغسطس الماضي من منصب السفير الأمريكي لدى موسكو.

وانضم سوليفان إلى وزارة الخارجية في مايو 2017، ومنذ ذلك الحين أصبح "الشخص الثاني" في الدبلوماسية الأمريكية، وهو أيضا الرئيس المشارك في حوار مكافحة الإرهاب من الجانب الأمريكي.

وبعد إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون في أبريل 2018، عمل سوليفان بشكل مؤقت، وزيرا للخارجية مدة 25 يوما.

وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سوليفان بأنه "دبلوماسي ذو خبرة مهنية عالية"، وأكد على أن موسكو ستكون سعيدة بالتعاون معه، فيما أعرب نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، عن أمله في أن يكون سوليفان الشخص الذي سيرسم خطا يساعد على إخراج العلاقات الروسية الأمريكية من وضعها الحالي المعقد.

مجلس الشيوخ الأمريكي
هو مجلس النواب الأمريكي، وهو أحد مجلسي الكونجرس، ولقد وضعت وحددت صلاحيات وتكوين المجلس في المادة الأولى من الدستور، وتمثل كل ولاية بنائبين بغض النظر عن عدد سكان الولاية، والذي يضمن تمثيل متساوي لكل الولايات في المجلس.

وتكون عضوية نائب المجلس لمدة ست سنوات، وتقع غرفة مجلس الشيوخ بالجناح الشمالي من مبنى الكونجرس، المتواجد بواشنطن، كما يقع مجلس النواب بالجناح الجنوبي من نفس المبنى.

ورئيس المجلس الحالي هو نائب الرئيس مايك بنس، والذي يرأسه منذ 20 يناير 2017 إلى الآن بصفته نائباً للرئيس وفقاً لدستور الولايات المتحدة، ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين عن طريق الاقتراع المباشر.

و يعد مجلس الشيوخ الأمريكي هيئة تداولية أكثر من مجلس النواب الأمريكي، وذلك لأنه مجلس الشيوخ الأمريكي أصغر في عدد النواب وفترة خدمة نوابه أطول، وبما يسمح لمزيد من فرص العمل الجماعي وجو أقل من العمل الحزبي، ويعد نوعا ما منعزل عن الرأي الأمريكي منه عن مجلس النواب الأمريكي.

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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الأمريكي روسيا الكونجرس

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