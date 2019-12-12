Advertisements
عاجل.. محمود علاء يضيف الثاني للزمالك أمام بيراميدز من علامة الجزاء (فيديو)
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:12 م
Advertisements
Advertisements
سجل محمود علاء مدافع الفريق الأول بنادي الزمالك الهدف الثاني للأبيض في شباك بيراميدز خلال اللقاء المقام في الجولة السابعة من الدوري.
جاء هدف الزمالك الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 79 بالشوط الثاني وضعها على يسار الشناوي بعدما نجح بن شرقي في الحصول على المخالفة.
جاء هدف الزمالك الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 79 بالشوط الثاني وضعها على يسار الشناوي بعدما نجح بن شرقي في الحصول على المخالفة.
Advertisements