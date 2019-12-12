عاجل.. محمود علاء يضيف الثاني للزمالك أمام بيراميدز من علامة الجزاء (فيديو)







جاء هدف الزمالك الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 79 بالشوط الثاني وضعها على يسار الشناوي بعدما نجح بن شرقي في الحصول على المخالفة.

سجل محمود علاء مدافع الفريق الأول بنادي الزمالك الهدف الثاني للأبيض في شباك بيراميدز خلال اللقاء المقام في الجولة السابعة من الدوري.