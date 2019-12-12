تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد آلكمار| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد والكمار بث مباشر manchester united live





أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ألكمار الهولندي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري الدوري الأوروبي.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : روميرو.

خط الدفاع : اشلي يونج - ويليامز - ماجوير - تونزوبيا.

خط الوسط : جارنر - ماتيتش - بيريرا - خوان ماتا.

خط الهجوم : مارسيال - جرينوود.





وكان فريق مانشستر يونايتد قد ضمن تأهله لدور المقبل حيث يحتل صدارة تلك المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحل فريق ألكمار في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وأيضاً ضمن صعوده للدور المقبل من البطولة الأوروبية.

وانتهت مباراة الدور الأولى من دور المجموعات بنتيجة التعادل السلبي بين فريق مانشستر يونايتد وفريق ألكمار والتي أقيمت في هولندا.