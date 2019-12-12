Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد آلكمار| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد والكمار بث مباشر manchester united live

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:06 م
Advertisements
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
Advertisements

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ألكمار الهولندي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري الدوري الأوروبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : روميرو.
خط الدفاع : اشلي يونج - ويليامز - ماجوير - تونزوبيا.
خط الوسط : جارنر - ماتيتش - بيريرا - خوان ماتا.
خط الهجوم : مارسيال - جرينوود.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد ضمن تأهله لدور المقبل حيث يحتل صدارة تلك المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحل فريق ألكمار في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وأيضاً ضمن صعوده للدور المقبل من البطولة الأوروبية.
وانتهت مباراة الدور الأولى من دور المجموعات بنتيجة التعادل السلبي بين فريق مانشستر يونايتد وفريق ألكمار والتي أقيمت في هولندا.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد والكمار مانشستر يونايتد الان الان مانشستر يونايتد

أخبار تهمك

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر الزمالك وبيراميدز اليوم| نتيجة مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك مباشرة بدو تقطيع

منذ ساعة و 6 دقيقة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

منذ ساعتين و 29 دقيقة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 12-12-2019 في الدوري المصري للمحترفين

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أمطار ورياح مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجآت في قائمة مان يونايتد لمباراة سان جيرمان

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستانا اليوم 19/ 9 /2019 مشاهدة مانشستر يونايتد ضد أستانا بث مباشر عبر beIN SPORTS HD

موعد مباراة مانشستر يونايتد والكمار اليوم الأربعاء 3 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد والكمار بث مباشر beIN SPO

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام ألكمار بالدوري الأوروبي

HD يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد بث مباشر kora live كورة ستار plus رابط ماتش man united

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد بورنموث.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد Vs بورنموث في الدوري الإنجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

06:22 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

ترتيب الدوري المصري اليوم

06:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status