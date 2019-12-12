"تسرحية الاسد" هكذا علق الجمهور على الفوتوسيشن الجديد لهند صبري

خضعت الفنانة التونسية هند صبري، لجلسة تصوير جديدة ابرزت فيها انوثتها وجمالها.





نشرت هند صبري، مجموعة جديدة من الصور لهان على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصور مرتدية "مرتدية جاكيت شتوي باللون البني وكان شعرها قصير منسدل وابرزت انوثتها باسورة وساعة واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".





وعلقت الفنانة التونسية، على الصور قائلة:"يوم خميس سعيد ما هي مخططاتكم لعطلة نهاية الاسبوع".





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور هندي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"تسريحة الاسد" وأضاف آخر "الجمال التونسي ماشاءالله" وأضاف آخر "مميزه وعالميه بامتياز"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"هاي اللي يقولون عليها كل ما تكبر تحله".



يذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "نورا تحلم"، الذي حصلت من خلاله على افضل ممثله في مهرجان الجونة، وتدور أحداث الفيلم حول مناقشة قضايا المرأه، ويشارك في البطوله لطفي العبدلي، وجمال ساسي، وإيمان شريف.