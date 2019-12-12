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ننشر التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن المنيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:04 م
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بوابة الفجر
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شهدت مديرية أمن المنيا حركة تنقلات موسعة والتي أصدرها اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والتي شهدت حدوث تغييرات موسعة داخل مديرية الأمن تضمنت الحركة.

وتم تكليف العقيد محمد خيري بمنصب مأمور سمالوط والعقيد عمر خليفه مأمورًا لمركز مغاغه، وتكليف الرائد مصطفي عبد الحكيم معاون اول مباحث قسم المنيا بمنصب رئيس مباحث قسم ملوي والرائد محمد بكر رئيسًا لمباحث مركز أبوقرقاص.

بينما تم تكليف الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث مركز بنى مزار الي رئيس مباحث مركز المنيا والعقيد محمد عثمان مفتشًا لمباحث المركز، وكلف الرائد احمد لبيب رئيس مباحث مركز سمالوط شرق الي رئاسة مباحث مركز بنى مزار، وتكليف الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث السجن العسكري الي رئاسة مباحث مركز سمالوط شرق.

كما تم تكليف العقيد محمود الجبالي رئيس مباحث مركز المنيا كمفتش مباحث لمركز مغاغة، وتكليف النقيب جادالله صدقي كمعاون اول مباحث لقسم المنيا، والنقيب احمد رأفت كمعاون اول لمركز ديرمواس، رئيس مباحث العدوة أحمد درويش تم نقله مفتش مباحث لمركز مطاي وتكليف محمد صلاح بدلا منه

تم تكليف المقدم محمد هندي وكيل المسطحات لوكيل النجدة، الجدير بالذكر بقاء العقيد علاء جلال رئيس لمباحث مركز ملوي والمقدم عمرو حسن كرئيس مباحث لقسم المنيا، والمقدم احمد الصفتي رئيس مباحث ديرمواس.
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الكلمات المفتاحية

مديرية أمن المنيا حركة تنقلات أمن المنيا

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