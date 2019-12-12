ريال مدريد يقدم مودريتش + 50 مليون يورو مقابل ضم «الصخرة»

يطمح نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز لتدعيم خط دفاعه في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وأشارت تقارير إيطالية وإسبانية أن النادي الملكي يرصد نجم دفاع نادي نابولي الإيطالي ومنتخب السنغال كاليدو كوليبالي، ليكون مدافع الميرنجي القادم في المستقبل.





وزعمت شبكة "الديسمارك" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد ستقترح دمج النجم الكرواتي الدولي لوكا مودريتش بالإضافة لمبلغ 50 مليون يورو، من أجل إقناع نابولي بالتخلي عن نجم دفاعه.





وأضافت الشبكة أن نادي الجنوب الإيطالي حدد سعر كوليبالي بمبلغ 120 مليون يورو، إلا أن إقحام إسم أفضل لاعب في العالم عام 2018 قد يقنع إدارة البارتينوبي بقيادة أوريليو دي لاورينتس بتخفيض مبلغ إنتقاله.





ويعد صاحب الـ 28 عاماً من أفضل مدافعي أوروبا في الوقت الحالي، ما جعله محط أنظار كبار أوروبا وعلى رأسهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، بحسب "دياريو آس" الإسبانية.





وتحدث دي لاورينتس في وقت سابق لشبكة سكاي سبورت إيطاليا قائلاً: " رفضت من قبل مبلغ 105 مليون يورو لبيع كوليبالي، لكنني سأحدد الوقت المناسب مجدداً لبيعه".





ويأمل ريال مدريد لتدعيم دفاعاته، في ظل إنخفاض مستوى الفرنسي رافائيل فاران بشكل كبير.





كما يسعى برشلونة لإضافة جديدة في قلب الدفاع، في ظل الإصابات المتتالية للفرنسي صامويل أومتيتي وكبر سن الإسباني جيرارد بيكيه.



