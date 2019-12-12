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جماهير الزمالك تهاجم أحمد بلال بعد هدف مصطفي محمد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:00 م
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بوابة الفجر
رامي بشاي
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طالب محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الجماهير الموجودة في مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي بتحية المهاجم الشاب مصطفى محمد خلال مواجهة الابيض وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.


وجاء ذلك عقب نجاح المهاجم في تسجيل هدف المباراة الوحيد من رأسية قوية سكنت شباك احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.


كما قامت الجماهير الموجودة في مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي، بالهجوم الحاد على أحمد بلال لاعب الأهلي الأسبق عقب احراز مصطفى محمد هدف الابيض الأول في مرمى بيراميدز.


وهتفت الجماهير ضد بلال بعد تصريحاته الأخيرة ضد مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب المصري الأولمبي، واعلانه على الهواء مباشرةً بثقته الكبيرة في عدم تسجيله لأي أهداف في مرمى بيراميدز.


ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.
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