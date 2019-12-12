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قيس سعيّد يطّلع على تقرير نشاط مؤسسة الموفق الإداري لسنة 2018

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:55 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، الموفق الإداري السيّد عبد الستار بن موسى.

وقد تمحور لقاء سعيّد وبن موسى، حول تقرير نشاط مؤسسة الموفق الإداري لسنة 2018، واستراتيجية عملها للعام المقبل.

وصرّح السيد عبد الستار بن موسى إثر اللقاء، أنّ التقرير تضمّن معطيات إحصائية حول نشاط المؤسسة للعام الماضي، مبيّنا أنّ عدد الملفات التي تمّ فتحها وصلت 1955 ملفا وبلغت نسبة فضّها 61.5 بالمائة. وأوضح أنّ الإدارة رفضت بقية المطالب، وقدّمت مبرّرات رفضها وتم إقناع المواطنين بها، وبالتالي ساهمت مؤسسة الموفق الإداري في التخفيف عن الإدارة وعن القضاء.

وأضاف السيد عبد الستار بن موسى، أنّ تقرير الموفق الإداري تضمّن توصيات تتعلّق بإصلاح الإجراءات الإدارية، وتنقيح القوانين والنصوص الترتيبية المنظّمة لمصالح التوفيق الإداري، والتي أصبحت لا تتماشى مع الواقع الحالي.

ومثّل اللقاء مناسبة أيضا لتقديم ما ورد في التقرير من مقترحات لدعم مؤسسة الموفق الإداري ماديا وبشريا، ونشر ثقافة التوفيق في الجهات، ولعرض إستراتيجية العمل للسنة المقبلة، والتي تتضمّن بالخصوص تنظيم ندوة وطنية حول الحوكمة البيئية والعمرانية، ستقام بمشاركة الوزارات المعنية بهدف تحميل كلّ جهة مسؤولياتها في الحفاظ على البيئة.
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