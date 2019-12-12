قيادة المملكة تهنئ رئيس وزراء بولندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة





أرسل ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية بولندا السيد ماتيوس مورافيسكي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية بولندا برئاسته.





وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.





كما أشاد الملك سلمان بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.





كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيد ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية بولندا برئاسته.





وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية بولندا الصديق.



