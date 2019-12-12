مباريات الأهلي المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض عدة مباريات هامة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.





ويعيش المارد الأحمر نشوة انتصارات خلال الفترة الماضية بعدما حقق الفوز في المباراة الماضية أمام وادي دجلة بالدوري المصري بنتيجة 3 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد السلام.





ويأمل الفريق الأحمر في مواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري المصري، وبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي حقق الفوز في مباراة الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف.





ونستعرض المباريات الـ5 المقبلة لفريق الأهلي :-

الأهلي × حرس الحدود الأحد 15-12-2019

الإسماعيلي × الأهلي الخميس 19-12-2019

الأهلي × الاتحاد السكندري الاثنين 23-12-2019

الأهلي × بلاتينيوم الزيمبابوي الجمعة 27-12-2019

مصر المقاصة × الأهلي الآربعاء 1-1-2020





ترتيب الدوري المصري

المقاولون العرب ١٦

الأهلي ١٥ نقطة

الاتحاد السكندري ١٤ نقطة

بيراميدز ١٢ نقطة

الزمالك ١٠ نقاط

سموحة ١٠ نقاط

حرس الحدود ١٠ نقاط

الإسماعيلي ١٠ نقاط

المصري ٨ نقاط

طنطا ٨ نقاط

الإنتاج الحربي ٨ نقاط

إنبي ٧ نقاط

مصر المقاصة ٧ نقاط

نادي مصر ٧ نقاط

أسوان ٥ نقاط

طلائع الجيش ٤ نقاط

الجونة ٤ نقاط

وادي دجلة ٣ نقاط





ترتيب مجموعة الأهلي في دوري مجموعات إفريقيا

النجم الساحلي ٦ نقاط

الأهلي ٣ نقاط

الهلال السوداني ٣ نقاط

بلاتينيوم الزيمبابوي ٠



