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مباريات الأهلي المقبلة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:56 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض عدة مباريات هامة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

ويعيش المارد الأحمر نشوة انتصارات خلال الفترة الماضية بعدما حقق الفوز في المباراة الماضية أمام وادي دجلة بالدوري المصري بنتيجة 3 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد السلام.

ويأمل الفريق الأحمر في مواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري المصري، وبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي حقق الفوز في مباراة الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف.

ونستعرض المباريات الـ5 المقبلة لفريق الأهلي :-
الأهلي × حرس الحدود الأحد 15-12-2019
الإسماعيلي × الأهلي الخميس 19-12-2019
الأهلي × الاتحاد السكندري الاثنين 23-12-2019
الأهلي × بلاتينيوم الزيمبابوي الجمعة 27-12-2019
مصر المقاصة × الأهلي الآربعاء 1-1-2020

ترتيب الدوري المصري
المقاولون العرب ١٦
الأهلي ١٥ نقطة
الاتحاد السكندري ١٤ نقطة
بيراميدز ١٢ نقطة
الزمالك ١٠ نقاط
سموحة ١٠ نقاط
حرس الحدود ١٠ نقاط
الإسماعيلي ١٠ نقاط
المصري ٨ نقاط
طنطا ٨ نقاط
الإنتاج الحربي ٨ نقاط
إنبي ٧ نقاط
مصر المقاصة ٧ نقاط
نادي مصر ٧ نقاط
أسوان ٥ نقاط
طلائع الجيش ٤ نقاط
الجونة ٤ نقاط
وادي دجلة ٣ نقاط

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري مجموعات إفريقيا
النجم الساحلي ٦ نقاط
الأهلي ٣ نقاط
الهلال السوداني ٣ نقاط
بلاتينيوم الزيمبابوي ٠

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