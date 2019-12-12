تفاصيل إصابة "زيزو" في لقاء الزمالك وبيراميدز

تعرض أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة الابيض وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.









وخرج اللاعب من المباراة بعد تأثره بالاصابة، حيث حل المغربي محمد اوناجم بدلا منه مع انطلاق الشوط الثاني.









ويتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله المهاجم الشاب مصطفى محمد في الدقيقة ٥٣ من عمر المباراة، بعد رأسية قوية سكنت مرمى احمد الشناوي.



