Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل إصابة "زيزو" في لقاء الزمالك وبيراميدز

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:54 م
Advertisements
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
احمد السيد
Advertisements
تعرض أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة الابيض وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.


وخرج اللاعب من المباراة بعد تأثره بالاصابة، حيث حل المغربي محمد اوناجم بدلا منه مع انطلاق الشوط الثاني.


ويتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله المهاجم الشاب مصطفى محمد في الدقيقة ٥٣ من عمر المباراة، بعد رأسية قوية سكنت مرمى احمد الشناوي.

Advertisements

أخبار تهمك

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

أمطار ورياح مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

ترتيب الدوري المصري اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 12-12-2019 في الدوري المصري للمحترفين

منذ ساعة و 10 دقيقة

بث مباشر الزمالك وبيراميدز اليوم| نتيجة مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك مباشرة بدو تقطيع

منذ ساعة و 9 دقيقة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

منذ ساعتين و 39 دقيقة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ حوالي 3 ساعات

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

06:22 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

ترتيب الدوري المصري اليوم

06:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status