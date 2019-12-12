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رئيس مياه قليوب تعتذر للأهالي: جاري إصلاح عطل الخط المغذي للمدينة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:54 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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تجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع قليوب بمحافظة القليوبية، إصلاح العطل بخط 1200مم المغذى للمركز والمدينة.

وقالت المهندسة أماني عبدالجواد رئيس فرع الشركة بقليوب، إنه فور وقوع البلاغ بالخط توجه فريق الصيانة لإصلاح العطل لعودة المياه مرة أخرى.

ووجهت اعتذار عن قطع المياه للاهالي، مشيرة إلى أنه تم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب للمواطنين ولطلبها التواصل مع الخط الساخن 125.

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الكلمات المفتاحية

قطع مياه سبب قطع المياه بقليوب

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