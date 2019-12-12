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هل يكون العمل السحري السبب في معاناة المالية ؟ (صور)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:47 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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في واقعة غريبة نادرا ما نراها في الملاعب، أكتشف أحد مسئولي نادي مالية كفر الزيات المشارك في دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري، وجود "عمل سحري" داخل ملعب النادي الرئيسي، خلال مران اليوم.

وبدأ البحث منذ 3 أيام من عمال النادى عندما شك مسئولىن النادى عن وجود عمل أو شئ يضر بالفريق، حيث بحثوا بجميع أنحاء الملعب حتى وجدوا اليوم شئ شبيه بعمل سحري.

ويمر النادي بوضع صعب منذ صعوده حديثا هذا الموسم للقسم الثاني، حيث يتذلل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعهما من 3 تعادلات من 8 مشاركات حتي الأن.

وواجه النادي ظروف صعبة من قلة الإمكانيات، وتأخر صرف مستحقات اللاعبين، وهروب المستثمرين في الفترة الأخيرة.

وتم حل الأمور مؤخرا بعد الإتفاق مع شركة تسويق للإستثمار في النادي، والذي قامت بصرف مستحقات اللاعبين.

وفي تصريحات خاصة لأيمن المدير الفني لموقع الفجر الرياضي قال بأن " الفريق يؤدي بشكل جيد والمنافسين دائما يشيدون باللاعبين بعد المباراة، ولكن أتساءل الذي يحدث ليس أمور خاصة بكرة القدم، فنتائج الفريق لم تخدمنا برغم تقديم العروض الطيبة.

ويحتل المالية المركز الأخير برصيد 3 نقاط، ويستعد لإستضافة نظيره الأوليمبي يوم الثلاثاء المقبل بالجولة التاسعة
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