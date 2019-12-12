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قتلى وجرحى في انفجارعبوتين ناسفتين شرقي بغداد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:20 م
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بوابة الفجر
الفجر
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انفجرت عبوتين ناسفتين شرقي بغداد، مساء الخميس، تسبب بسقوط ضحايا، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية". 

وأفاد مصدر امني، الخميس، بأن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة المشتل ببغداد.

وقال المصدر، ان عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم، على محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة المشتل ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.
 
واضاف المصدر أن قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.
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قتلي وجرحى عبوتين شرق بغداد انفجار

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