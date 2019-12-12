أمين لجنة الفتوى بالأزهر يرد على متصل يدعو لحرية الإلحاد (فيديو)

دعا متصل يدعى "عادل"، من القاهرة، لحرية الإلحاد طالما أن الشخص لا يضر أحد، متابعًا: "كل واحد له حرية شخصية في معتقده سوء مسلم أو مسيحي أو كافر أو ملحد".



وأوضح عادل، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أنه يقصد بحرية الاعتقاد ألا يكون هذا الشخص يضر أو يزعج غيره.



في حين قال الشيخ محمود هنداوي، أمين لجنة الفتوى بالأزهر، خلال حواره بالبرنامج، إن قضية الإلحاد موجودة منذ قديم الأزل، وتصدى لها الكثير من العلماء والمفكرين.



وتابع: "نحن نتحدث عن قضية الازدراء والاحتقار والتقليل من شأن الدين أو الشخصيات الدينية أو الشخصيات المقدسة"، مؤكدًا أن الدين يرفض ذلك، ولكن حرية الفكر متاحة للجميع.

