يلا كوره| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر.. نتيجة مباراة الزمالك اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش الزمالك بلس

كورة لايف متابعة مواجهة الزمالك ضد بيراميدز KOORA LIVE :-

يلا كورة مشاهدة مبارة نادي الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون مع فريق بيراميدز بقيادة مدربه سباستيان ديسابر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين حاليا 12 ديسمبر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز YALA SHOOOT PLUS وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين من أجل الحصول على الثلاث نقاط في اللقاء.





مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الزمالك :-

ويدخل نادي الزمالك المباراة في اللقاء الثاني تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون حيث خاض مباراة وحيدة ضد فريق الشرقية وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في بطولة كأس مصر KOORA ONLINE وذلك بعد رحيل ميتشو بسبب الخسارة من فريق مازيمبي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة YALA KOORA.





وكان قد نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق وادي دجلة بالأمس بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي واستعاد صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز COOL KOORA، واحرز رمضان صبحي ووليد ازارو وأحمد الشيخ أهداف النادي الأهلي في اللقاء YALA SHOOOT PLUS.





ويسعى الزمالك لاستعادة بطولة الدوري المصري الغائبة عن في السنوات الماضية منذ عام 2015 ويريد بيراميدز في تحقيق المفاجأة GOAL KOORA وخطف بطولة الدوري المصري من قطبي الكرة المصرية هذا الموسم بعد احتلال المركز الثالث في الموسم الماضي KOORA LIVE



