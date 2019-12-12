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الجيش الليبي يهدد الاتفاقية التركية مع السراج (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:31 م
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أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
الفجر السعودي
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وجه الجيش الوطني الليبي، التهديد إلى الاتفاقية التركية مع فايز السراج، حول حماية لأمن واستقرار المنطقة ووحدة الأراضي الليبية.

هذا وأكد المتحدث العسكري، على استعداد الجيش للتصدي لأي عدوان تركي، وردع أي معتد على الأراضي الليبية، كما أكد على أن الاتفاق الأمني بين تركيا والوفاق يهدد ليبيا وجيرانها، حسبما أفادت قناة "المداد نيوز".

ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى تحول الدعم التركي للميليشيات في طرابلس من السر إلى العلن، كما أكد رئيس أركان القوات البحرية الليبية، على صدور أوامر بإغراق أية سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.. هل ترتدع تركيا عن مخططاتها في ليبيا؟

اتفاق تركيا مع السراج
وقعت تركيا مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، وذلك يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، وقبل أن يعلنا الجانبين أية تفاصيل تخص المذكرتين، إلا أن مصر واليونان أدانتا ما تفاهم عليه الجانبان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل السراج، وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية؛ لحماية حقوق البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

كما لم تقدم تركيا أية تفاصيل عن الاتفاق، الذي أعلنته يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب، التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها أكدت حكومة السراج المعترف بها دوليا توقيع مذكرتي التفاهم لكنها لم تعلن تفاصيل، وفي المقابل قالت حكومة شرق ليبيا؛ حيث تتمركز فصائل سياسية منافسة منذ عام 2014، إن اتفاق الحدود البحرية "غير مشروع".


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ليبيا السراج الجيش الليبي الاتفاقية التركية اتفاق تركيا والسراج

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