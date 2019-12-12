يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 12-12-2019 في الدوري المصري للمحترفين

يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد بيراميدز، في قمة منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.





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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الزمالك ضد بيراميدز، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية، المباراة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد بيراميدز، والتي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.





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كورة جول Zamalek KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الزمالك ضد بيراميدز، المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات.





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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الأول بنادي الزمالك، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة البيضاء منذ توليه قيادة الفريق، حيث لم يتعرض لأي خسارة وقادهم للفوز في بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.