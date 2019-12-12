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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 12-12-2019 في الدوري المصري للمحترفين

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:35 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد بيراميدز، في قمة منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.

- بث مباشر بين ماتش لمباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الزمالك ضد بيراميدز، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية، المباراة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد بيراميدز، والتي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

- بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز
كورة جول Zamalek KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الزمالك ضد بيراميدز، المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات.

- يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة الزمالك ضد بيراميدز
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الزمالك ضد بيراميدز، ويمكنكم مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة ON Sport، بتعليق محمد الكواليني، وقناة Time Sports، بتعليق مؤمن حسن.
- بث مباشر لمباراة الزمالك ضد بيراميدز كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الأول بنادي الزمالك، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة البيضاء منذ توليه قيادة الفريق، حيث لم يتعرض لأي خسارة وقادهم للفوز في بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.
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