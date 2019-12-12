نجم ريال مدريد يطلق تصريح مثير ضد برشلونة





قام واحد من نجوم نادي ريال الإسباني بتهديد قوي لنادي برشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو المنتظرة بين الفريقين.

تصريحات نارية من كارفخال عن مواجهة برشلونة

وأطلق الإسباني داني كارفخال نجم نادي ريال مدريد مجموعة من التصريحات النارية حول مواجهة برشلونة المنتظرة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وقال كارفخال في تصريحات صحفية: "سنذهب إلى كامب نو من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ولا يهمنا أى شي أخر، سواء تهديدات أو أى شيء".

وتابع: "سنخوض مواجهة الكلاسيكو، بوقت راحة أقل من برشلونة، لأنهم سيلعبون السبت، بينما سنواجه فالنسيا الأحد، خاصة وأن مواجهة المستايا ستكون صعبة للغاية".

أما عن مواجهة دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا قال كارفخال: "لا يوجد فريق يريد أن يواجهنا فى البطولة، لأننا تعودنا على تحقيق اللقب كثيرا فى السنوات الأخيرة، وأصبحت لدينا تجربة كبيرة فى البطولة".

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواهجة نظيره نادي برشلونة في الكلاسيكو يوم الأربعاء القادم 18 ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني بنفس عدد النقاط والمباريات.



