التأمين الصحي: نحرص على التواصل مع المواطنين وفقا لطبيعة كل محافظة



وأشارت "رضوى"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه كان أقاموا عدد من الخيام لمساعدة المواطنين على التسجيل في المنظومة الجديدة، لافتة إلى أن المنظومة انطلقت في 5 محافظات، وفي كل محافظة كانت هناك أنشطة لتعريف مواطني المحافظة بالمنظومة الجديدة تناسب طبيعة المحافظة.



وأوضحت أنهم تمكنوا مع التواصل مع 10 آلاف أسرة في محافظة الأقصر خلال شهر لتوعيتهم بالمنظومة الجديدة.



قالت الدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة التوعية والإعلام بمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل، إنهم حرصوا قبل إطلاق المنظومة الصحية الجديدة في محافظة بورسعيد، أن يكون هناك توعية لمواطنين بمزايا المنظومة، فقد تم الاستعانة بشباب متطوعين للتواصل مع الأهالي.