إثر إنجابها سفاحا.. سائق يترك مولودته بمستشفى خاص ببني سويف

أقدم سائق على ترك مولودته داخل قسم الاستقبال بمستشفى خاص في مدينة بني سويف، دون تدوين بياناتها تخلصا منها، على اثر إنجابها سفاحا نتيجة علاقة غير شرعية مع فتاة بقرية بني حدير، مركز الواسطى شمال بني سويف، قبل أن تتمكن قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف من تحديد هويته وضبطه.



وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه إخطارا من مستشفي برج الجزيرة الخاص، بترك شخص مجهول طفلة حديثة الولادة داخل قسم الاستقبال بالمستشفى.



وتبين من التحريات الأولية وإنتقال رجال المباحث وسؤال ممرض بالمستشفى يدعى " علي. م.ق " 24 عام، ممرض، قرر حضور شخص مجهول لقسم الاستقبال بالمستشفي وبصحبته طفلة حديثة الولادة بدعوى احتياجها حضانة، وتركها علي احد المقاعد وانصرف من المستشفى.



وبمناظرة الطفلة تبين أنها أنثي حديثة الولادة عن عمر ساعات والحبل السري مربوط، ولا توجد بها اي إصابات ظاهرية، وملفوفة بكوفرتة بيضاء اللون وبطانية حمراء اللون وبقدمها اليسري أسوره بلاستيكية مدون عليها أسم الأم حيث تبين أنها تدعى "زينب.س" سامي، وأن اسم الطبيب المعالج لها "محمود.إ" بمستشفي خاصة بمركز الواسطى.



تم نقل الطفلة لمستشفى بني سويف العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين أنها أنثي عمرها 12 ساعة تقريبًا وبحالة جيده ولا تحتاج إلي دخول الحضانة، وجاري إيداعها دور الرعاية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحديد والدة الطفلة، وتحرر المحضر رقم 6650 إداري قسم شرطة بني سويف، وأمر مدير أمن بني سويف بسرعة إجراء التحريات للوصول لشخص مرتكبها واتخاذ الإجراءات القانونية.



وكشفت التحريات عن قيام شخص يدعى"بدوي.س.م" 30 عام، سائق، مقيم قرية بني حدير مركز الواسطي، بإقامة علاقة غير شرعية مع " زينب.أ.م" 18 عام، بدون عمل، مقيمة ذات القرية، ونتج عن تلك العلاقة حملها منه سفاحًا للطفلة المعثور عليها.



كما كشفت التحقيقات عن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه جهود البحث، أقر بصحتها، وأنه كان على علاقة غير شرعية مع والدة الطفلة منذ حوالي 4 سنوات، حتى أنجبت الطفلة المعثور عليها بمستشفى الفجر التخصصي الكائنة ببندر الواسطى، وقيامه باصطحاب الطفلة وتركها بمستشفى برج الجزيرة مكان العثور عليها، خوفًا من افتضاح أمرهما.



جاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

