رئيس برشلونة يحسم مصير الكلاسيكو

أكد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، اليوم الخميس، أن مباراة "الكلاسيكو" بين الفريق الكاتالوني وريال مدريد ستُقام 18 الشهر الجاري على ملعب كامب نو، كما كان مخططاً لها و"لن تؤجل مرة أخرى".





وأصر بارتوميو خلال اجتماعه بالصحافة على حال المباراة في وضعها الطبيعي، وهو اللقاء الذي سيخوضه الفريقان من أجل صدارة جدول الترتيب.





وقال رئيس برشلونة "خوض مباراة الكلاسيكو هي مسؤوليتنا جميعاً. نعلم أننا نعيش في وقت سياسي واجتماعي صعب ولكنني مقتنع بأنه من الممكن خوض مباراة كرة قدم وتحقيق المطالب المدنية والسلمية".





وبدا بارتوميو غير قلقا بشأن الدعوة التي أطلقها تيار تسونامي الديمقراطي نحو الاستقلالية بشأن الحضور لملعب المباراة والمشاركة في مظاهرة احتجاجا على قرار عملية السيادة الكاتالونية.





وأوضح رئيس النادي الكاتالوني "ملعبنا تاريخيا دائما ما كان مكانا لحرية التعبير. أشجعكم على الحضور للكامب نو برفقة عائلاتكم وأصدقائكم كما هو معتاد دائماً. وأتمنى أن نفوز في اللقاء".





يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قامت بتأجيل مباراة الكلاسيكو في كامب نو، والتي كانت مقررة 26 أكتوبر(تشرين الأول)، لتصبح يوم 18 ديسمبر(كانون الأول) بسبب الأحداث السياسية التي شهدها إقليم كاتالونيا.



