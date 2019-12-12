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هوك: العقوبات الأمريكية حرمت إيران من 80% من العائدات النفطية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:14 م
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مستشار الرئيس الأمريكي لإيران - هوك
مستشار الرئيس الأمريكي لإيران - هوك
الفجر السعودي
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صرح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إيران براين هوك، مساء اليوم الخميس، بأن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على القطاع النفطي الإيراني، والتي طبقت بأكملها في شهر مايو الماضي، قد أدت إلى تراجع تصدير النفط لدرجة لم نرها منذ الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.

وتابع هوك: "وهذا بدوره أدى إلى تراجع الصادرات إلى مليوني برميل في اليوم، وأدى إلى حرمان إيران من 80% من العائدات النفطية".

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إيران، في حديثه أمام مجلس العلاقات الخارجية أن "قادة إيران يواجهون قرارات هي الأكثر جدية منذ الثمانينيات، فعليهم إما الدخول في مفاوضات حقيقية أو رؤية اقتصادها ينهار".

كما أكد براين هوك، حول احتمال قيام إيران بعمل عسكري على أن بلاده لن تسمح لإيران أن تنكر أي عمل تقوم به وستحملها المسؤولية، مشيراً إلى أن طهران "سترتكب خطأ فادحا إذا أساءت الحسابات حول ثباتنا".

وأردف هوك، قائلا: إذا قامت إيران بمهاجمتها فإننا سنرد عسكريا، "لا نريد حربا جديدة في الشرق الأوسط لكننا عززنا من قدراتنا القتالية بـ 14 ألف جندي أمريكي وكذلك نشاطاتنا الاستخبارية، ونحن نعرف أننا وقفنا وأفشلنا العديد من العمليات التي كانت إيران تخطط لها منذ مايو".

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الكلمات المفتاحية

هوك العقوبات الأمريكية العائدات النفطية إيران

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