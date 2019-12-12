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حظر تجول الأغنام والماعز في شوارع مرسى علم بقرار رئيس المدينة (مستند)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:14 م
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محمد طه
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أصدر العميد إيهاب فرغلى رئيس مدينة مرسى علم، قرار رقم 78 لسنة 2019 بمنع تجول الأغنام بشوارع المدينة والميادين أو مرور قطيع من الماشية فى الطرق والشوارع والميادين.

ومن جانبه شدد رئيس المدينة، عدم وضع الأغنام فى الشوارع والميادين والطرق والممرات والحارات سواء كانت عامة أو خاصة وكذلك فى مداخل المبانى أو مناورها أو شرفاتها طبقًا للقرار الصادر.

كما أكد رئيس المدينة بأن فى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار من تاريخة.

يأتي ذبك في واقعة تعد هى الأولى من نوعها وبعد شكوى أهالي مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر من انتشار الماعز في شوارع المدينة السياحية.
حظر تجول الأغنام والماعز في شوارع مرسى علم بقرار رئيس المدينة (مستند)
حظر تجول الأغنام والماعز في شوارع مرسى علم بقرار رئيس المدينة (مستند)
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الكلمات المفتاحية

منع تجول الماعز بمرسى علم البحر الأحمر أخبار مصر

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