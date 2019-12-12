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المشير خليفة حفتر يعلن التقدم الحاسم نحو طرابلس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:05 م
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خليفة حفتر
خليفة حفتر
الفجر
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أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة طرابلس.

وقال "حفتر"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، إنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر  لا محالة.

وكما دعا حفتر الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية- ، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا طرابلس المشير خليفة حفتر التقدم

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