صوت لـ «محمد صلاح» على جائزة هدف الجولة في دوري أبطال أوروبا





دخل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في منافسة مع قوية مع اللاعب الجزائري حسام عوار لاعب نادي ليون الفرنسي والكرواتي داني لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي بالإضافة إلي الاسباني فيليب لاعب نادي اتلتيكو مدريد الإسباني علي جائزة أجمل هدف في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.





ومن المقرر أن يعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري ابطال اوروبا عن الفائز بالجائزة يوم الجمعة المقبل عبر موقعه الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء عملية تصويت الخاصة بالجماهير.





يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي قد قاد فريقه الإنجليزي لفوز صعب خارج ارضه علي حساب نظيره نادي ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء علي ملعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي الدولي ليتأهل رسميا حامل لقب البطولة لدور ثمن النهائي وينتقل النادي النمساوي الي بطولة الدوري الاوربي بعد احتلال المركز الثالث بالمجموعة.





وبعد انتهاء دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ستقام قرعة دور ثمن النهائي يوم الاثنين المقبل بمدينة نيون السويسرية.







