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"أشطاط عسلات فلات".. فيفي عبده تشعل "إنستجرام"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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فيفي عبده
فيفي عبده
رباب مصطفي
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تتابع الفنانة فيفي عبده، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

نشرت الفنانة فيفي عبده،صورة ليها ، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاه عدد كبير من جمهورها ، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .

وظهرت فيفى عبده ، مرتديا فستاناً لونه روز ، مكشوف الصدر ، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، وميكب عادى وبسيط يتناسب معاها ، نالت الصور على العديد من الاعجابات .

وعلقت الفنانة فيفي عبده على الصورة : "اشطاط عسلات فلات من مصر ام الدنيا وحشتوني اوى وبحبك اوى"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده ، مسلسل " ممكلة الغجر" وشارك عهد من نجوم الفن فى بطولة هذا المسلسل ومنهم ، فيفي عبده ، حرية فرغلى ،حازم سمير ، سامح الصريطي ، سناء شافع ، ميار الغيطي ، احمد كرارة ، عزة مجاهد ، آخراج عبد العزيز حشاد وتأليف ، محمد الغيطي ، حيث يدور احداث المسلسل حول بنت تدعى "ياسمينا" تعيش في وسط الغجر، ولكنها تعارض على العيش معهم وعلى تقاليدهم وعاداتهم وتتزوج من شاب يدعى "" رؤف" وتهرب معه ، وتصاب بحادثة أدت إلى فقدان وعيها .
"أشطاط عسلات فلات".. فيفي عبده تشعل "إنستجرام"
"أشطاط عسلات فلات".. فيفي عبده تشعل "إنستجرام"
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