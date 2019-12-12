Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل وإصابة 10 من ميليشيات الحشد الشعبي بتفجير انتحاري شمال بغداد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أفادت مصادر اعلامية، مساء الخميس، مقتل وإصابة 10 من ميليشيات الحشد الشعبي بتفجير انتحاري في سامراء شمال بغداد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان مقتضب: "إرهابي انتحاري يستهدف قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، مما أدى إلى استشهاد سبعة من منتسبي اللواء 313 حشد شعبي وجرح 3 آخرين منهم".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم "سرايا السلام" في قاطع عمليات سامراء، صفاء التميمي، أن انتحاريا قاد سيارة مفخخة استهدف، مساء اليوم، المرابطين في قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي فوج ذي قار، ما أسفر عن مقتل 7 سبعة من عناصر اللواء الثاني وجميعهم من أهالي مدينة الناصرية.

وذكر التميمي أن الهجمات الإرهابية لـ "عصابات داعش" ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تتصدى لها "بكل بسالة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مليشيا مقتل شمال بغداد تفجير انتحاري الحشد الشعبي 10

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يؤجل إعلان التعاقد مع كهربا

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف YALLA ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك بلس

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الزمالك الرسمي ضد بيراميدز.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON TIME

منذ ساعة و نصف

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

منذ ساعة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

منذ ساعتين

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

يلا شوت بلس| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ON SPORT المفتوحة

منذ أقل من ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ أقل من ساعتين

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين»: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT الزمالك يلا شوت| LIVE

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مقتل عنصرين من حزب الله العراق قرب الحدود مع سوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

كورة لايف YALLA ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك بلس

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

06:33 م

يلا شوت بلس| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ON SPORT المفتوحة

07:10 م

«اونلاين»: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT الزمالك يلا شوت| LIVE

07:24 م

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status