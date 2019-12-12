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بكري: مصر نفذت 15 ألف مشروع بـ 4 تريليونات جنيه خلال 5 سنوات

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:04 م
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الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري عانى كثيرًا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من أجل رفعة شأن البلد، معقبًا: "أنتو نسيتوا طوابير الفرخة ولا إيه".

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن مصر حققت الكثيرًا خلال آخر 5 سنوات، معقبًا: "عندنا 15 ألف مشروع بقيمة تزيد عن 4 تريليونات جنيه خلال آخر 5 سنوات".

ولفت إلى أن الشعب المصري تحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي بسبب ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تصدى للإخوان، وتحمل كافة النتائج.

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