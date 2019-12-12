بكري: مصر نفذت 15 ألف مشروع بـ 4 تريليونات جنيه خلال 5 سنوات



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري عانى كثيرًا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من أجل رفعة شأن البلد، معقبًا: "أنتو نسيتوا طوابير الفرخة ولا إيه".



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن مصر حققت الكثيرًا خلال آخر 5 سنوات، معقبًا: "عندنا 15 ألف مشروع بقيمة تزيد عن 4 تريليونات جنيه خلال آخر 5 سنوات".



ولفت إلى أن الشعب المصري تحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي بسبب ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تصدى للإخوان، وتحمل كافة النتائج.



