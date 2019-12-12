داليا مصطفي من داخل المعهد القومي لأورام سرطان الثدي

نشرت الفنانة داليا مصطفي، مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو داخل المعهد القومي للأورام سرطان الثدي مع المرضى وكانت مرتدية "تيشرت شتوي باللون الاسود وجاكيت باللون الابيض وكان شعرها مرفوع".





وعلقت داليا، على مقطع الفيديو قائلة:"إد ايه النهارده انبسط مع الستات المكافحة دي وبعدها قلبي وجعني اوي اوي عليهم وانبسط انهم فكوا معايا وضحكوا ارجوكم ادعوا لهم وادعوا لداليا وادعوا لرحاب حبيبتي كان عندها ١٥ سنه ربنا يشفيهم جميعا يارب. وارجوكوا ارجوكوا اللي عنده قدره للتبرع يتبرع في أي بنك مصري رقم الحساب ٧٧٧ المعهد القومي للأورام سرطان الثدي جامعه القاهره. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يارب وشكرًا".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بحبك" وأضاف آخر "ربنا يكرمك يادودو ويجعله في ميزان حسناتك حبيبتي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يشفي كل مريض ياارب".





ويذكر أن آخر أعمال داليا مصطفي، مسلسل "حواديت الشانزليزية"، الذي تدور أحداثه في إطار السبعنيات، وعرض المسلسل حاليًا عبر شاشة "ام بي سي"، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان إياد نصار، ومي سليم، ودانا حمدان، وعايده ريااض.