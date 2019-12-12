"أجواء شتا بقي وكده ".. سارة عبدالرحمن تشارك جمهورها (صورة)



تحرص الممثلة الشابة سارة عبد الرحمن على التواصل الدائم مع متابعيها ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت سارة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها من مسلسل "سابع جار"، وعلقت مازحة مع متابعيه "أجواء شتا بقي وكده".



يشار إلى أن مسلسل "سابع جار"، تدور أحداثه بشكل أساسي داخل إحدي البنايات السكنية فى مصر الجديدة، ليرصد قصص ساكنيها وما تحمله حياتهم من أسرار ومشاكل خلف الأبواب المغلقة.



كما ينتمي "سابع جار" إلى نوعية الدراما الاجتماعية،مكون من ٦٠ حلقة، وهو من بطولة كل من "دلال عبد العزيز وشيرين وأسامة عباس، وهاني عادل ونيقولا معوض وهيدي كرم"،ومن تأليف هبة يسري، التي تشارك في الإخراج مع أيتن أمين ونادين خان.



وجسدت فيه الممثلة الشابة سارة عبد الرحمن دور "هبة" ضمن أحداث المسلسل وبدأت حياتها كعارضة أزياء.