ميلان يستعد لتقديم عرضًا كبيرًا لضم نجم برشلونة

يستهدف نادي ميلان الإيطالي التعاقد مع واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ميلان يرغب في ضم ديمبلي

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي ميلان يرغب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي جناح نادي برشلونة في انتقالات الشتاء القادمة.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي ميلان على استعداد للدخول في مفاوضات الفترة القادمة مع نادي برشلونة لضم ديمبلي في الشتاء القادم.

موقف برشلونة من رحيل ديمبلي

وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة لا يمانع في رحيل عثمان ديمبلي عن صفوف الفريق في يناير القادم بسبب كثرة إصاباته مع الفريق منذ انضمامه ولم يستفد منه الفريق بشكل كامل من الناحية الفنية.

وقد انضم ديمبلي إلى صفوف نادي برشلونة في صيف 2017 قادما من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

مشاركات عثمان ديبملي مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك عثمان ديمبلي في 10 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف ولم يصنع أي هدف أخر.

ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي ميلان في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 20 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



