مشاهدة قيامة عثمان الحلقة 4 كاملة مترجمة .. إليكم تردد القنوات الناقلة للمسلسل التركي المؤسس عثمان Kurulus Osman





أحداث مشتعلة ومثيرة وتصعيدات تحدث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 4 والتي تم إذاعتها أمس الأربعاء على القناة التركية ATV والتي ستذاع اليوم الخميس مترجمة باللغة العربية على بعض قنوات النايل سات عند الساعة الثامنة يتوقيت القاهرة.





تدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان حول قيام الدولة العثماني على يد نجل أرطغرل عثمان الذي يقوم بتمثيل دورة الفنان التركي "بوراك أوزيجيفت"، حيث يقوم بأنتشالها من الضياع السياسي والفقر الذي يجوبها، إلى القوة والإزدهار ودخول الدولة العثماية فى صراعات من المغول والفرس والروم.





ترددات القنوات لمسلسل قيامة عثمان على قمر صناعي النايل سات





1- قناة فور شباب

التردد: 11316

معدل الترميز: 27500





2- قناة اليرموك

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500





3- قناة الشرق

التردد: 11137

معدل الترميز: 27500





4- قناة الفجر الجزائرية

التردد: 10922

معدل الترميز: 27500





ملخص مسلسل قيامة عثمان الحلقة 4





بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل المؤسس غثمان بقيام شقيق عثمان الاكبر " ديندار" بتقيده بالسلاسل داخل مخيم القبيلة بعد ما قام به بطعن بن عمة بعد خيانته له، ورفض أخيه فك قيوده بعد صياح عثمان له بطلب فكه، وذلك خوفًا منه عليه من رجال صوفيا التي التي اتهمته بقتل زوجها تكفور.





وبعدها تقوم صوفيا فى مجريات الاحداث بمسلسل المؤسس عثمان بالحلقة الرابعة، بتعذيب "خاتون" الذي هو أحد رجال الأتراك فى القلعة حتي يعترف بمكان الأمانة المقدسة التي تمكن هو والسيدة بالا من أخدها من القلعة مؤخرًا، وقام السيد بامسا من فك قيود عثمان وأخد رجاله لاستعادة السيدة بالا من خاطفيها ومحاسبتهم.





وكانت خطه عثمان هو أتباع خاتون بعد تحملة للتعذيب لانها ستقوم بارسالة إلى مكان السيدة بالا لتواجههم سويًا ويتحقق ما أراده عثمان ولكن فى الوقت المتأخر لتكون السيدة بالا فى خطر شديد ومعرضه للموت بعد ثلاثة أيام بسبب السم الذي أخبروها على شربه مطالبيه بحضار الأمانة المقدسة لأعطائه المصل الذي يعالجها.





تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل المؤسس عثمان





سنوافيكم بتفاصيل الحلقة الخامسة فور إذاعتها..





شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 4



