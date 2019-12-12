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مصطفى بكري: "أدروغان سيدفع ثمن تحركاته المُعادية ضد مصر"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:08 م
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أردوغان
أردوغان
كساب أحمد
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انتقد الإعلامي مصطفى بكري، اتفاق تركيا مع حكومة فايز السراج حول ترسيم الحدود البحرية، لافتَا إلى أن "السراج" أتفق مع تركيا على نقل كافة استثمارات ليبيا في الخارج إلى تركيا، مقابل بقائه في منصبه.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات كثيرة، بسبب استفزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، معقبًا: "مصر لن تصمت، أمام هذا الأهطل الذي لا يمل من الإساءة أو شن المؤامرات ضد مصر".

وتابع أن أي تحرك عسكري تركي معادي ضد مصر فسيدفع ثمنه أردوغان، مطالبًا من الجامعة العربية بطرد كافة سفراء "السراج"، لأنه مصنع في الخارج باتفاق منتهي الصلاحية، ولا يجوز له توقيع الاتفاقيات الدولية إلا بعد موافقة البرلمان.

وأضاف: "الأيام المقبلة لن تكون سهلة، والمنطقة قد تتحول إلى ساحة حروب، ومصر لن تكون البادية، ولكنها ستدافع عن أمنها".
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مصطفى بكري ليبيا صدي البلد توك شو اتفاق أردوغان والسراج أردوغان

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