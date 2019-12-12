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رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة مستمرة في تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:49 م
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رئيس هيئة حقوق الإنسان
رئيس هيئة حقوق الإنسان
الفجر السعودي
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اجتمع الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، بالعاصمة البلجيكية بروكسل بـ 17 عضواً من اللجنة السياسية والأمنية من الاتحاد الأوروبي، وذلك في حضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال الاجتماع، على أن المملكة سعت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفًا فيها؛ حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، وذلك نتيجة للدعم الذي تجده حقوق الإنسان من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الدكتور العواد لأعضاء اللجنة السياسية والأمنية: إن "وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان؛ حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ 22 قراراً لتمكينها, ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق (رؤية المملكة 2030)، التي خطط مهندسها ولي العهد على أن ترتكز على الإنسان الذي يعد محور التنمية".

وأوضح العواد، أن "الرؤية تضمنت أهدافاً ومحاوراً مرتبطة بحقوق الإنسان"، مشيراً إلى صدور عدد من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان.

وقال: "بلادنا منفتحة على العالم ولا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات تحت ظل قيادتها، وتسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان".

كما شدد العواد على اهتمام المملكة بقضية مكافحة الإرهاب كونه يمثل أحد أبرز أوجه انتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كقانون صارم لمواجهته ومعاقبة مرتكبيه، كما حاربت التطرف والغلو عبر إطلاق عدد من المراكز والمشاريع منها مشروع "تبيان"، الهادف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف، و"مركز الحرب الفكرية" المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، ومركز "اعتدال" العالمي لمكافحة الفكر المتطرف الذي يُعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذوات العلاقة.

وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة منحت أيضاً قضية مكافحة الفساد أولوية قصوى؛ حيث صدر أمر ملكي قضى بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد واجتثاثه نظراً لآثاره السلبية على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية.

وقد جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

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الكلمات المفتاحية

هيئة رئيس هيئة حقوق الإنسان حقوق الإنسان المملكة الإنجازات التنموية

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