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منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:51 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يحتفل منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة هذا العام بأعياد رأس السنة الميلادية، حيث تدعو إدارة المنتدى الحضور للاحتفال بأعياد رأس السنة الليلة من خلال المشاركة في فعالية "شجرة رأس السنة"، وذلك من خلال كتابة أمنياتهم للعام الجديد على مصباح مضيء بشجرة رأس السنة على أن يتم إضاءة جميع المصابيح في آن واحد لتعطي مظهرًا بديعًا وتخلق روحًا مختلفة، هذا وقد أعربت إدارة المنتدى عن خالص أمنياتها لشعوب العالم باستقبال عام ميلادي سعيد مليء بالبهجة وتحقيق الأحلام.

عن منتدى شباب العالم

منتدى  شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء،  ويعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ .ينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وقد انطلق المنتدى في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

ينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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