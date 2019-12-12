استعدادات قوية لفراعنة اليد لأمم افريقيا

اعتذر المنتخب البحريني لكرة اليد عن عدم خوض وديتي المنتخب الوطني والتي كان مقررا لهما يومي 15 و 17 من الشهر الجاري خلال برنامج منتخب مصر استعدادا لامم افريقيا المقرر اقامتها في تونس الشهر المقبل وهى المؤهلة لاولمبياد طوكيو ، جاء اعتذار البحرين بسبب مشاركة عدد كبير من لاعبيها في الدوري الاماراتي المحترفين بأنديته والذي وضع ضوابط صارمة لسفر محترفيه للودية ويعاني منتخب مصر من نفس الازمة مع لاعبنا الدولي علي زين الذي يلعب للشارقة الاماراتي ، وعلي الفور اجري مسئولي اتحاد اليد برئاسة هشام نصر اتصالات مكثفه عن طريق مؤمن صفا المشرف العام علي المنتخبات الوطنية وامين الصندوق ووصلت عدة عروض منها المنتخب العراقي وجاري التنسيق بين الجانبين وفي حال الموافقة سيتم اقامة الوديتين يومي 16 و 18 الجارى





وينتظر المنتخب الوطني برنامج مزدحم خلال الفترة المقبلة ومواجهات نارية استعدادا للمواجهات الصعبة التي تنتظر الفراعنة في تونس حيث من المقرر ان يطير المنتخب إلى أوروبا لمواجهة صربيا يومى 26و 28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر، ثم يختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس فى يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل عندما يواجه المنتخب السويدى العملاق يومى 5 و7 يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتى موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا الصعبة ، ولقد خاض المنتخب 4 وديات حتى الآن فاز على المنتخب السعودى الشقيق بنتيجة كبيرة قبل أن يواجه البرتغال سابع العالم فى وديتين بالقاهرة وفاز فى الأولى وخسر فى الثانية..

يذكر ان قرعة البطولة الأفريقية التى أقيمت فى تونس أسفرت عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى ومعها منتخبات الكونغو الديقراطية وغينيا وكينيا ، وفى المجموعة الثانية أنجولا الجابون، نيجيريا، ليبيا.. وفى المجموعة الثالثة: تونس والكاميرون وكوت ديفوار وكاب دى فيردي.. أما المجموعة الرابعة فضمت المغرب و الجزائر والكونغو وزامبيا والسنغال ، ويتأهل البطل مباشرةً إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو على أن يتواجد الوصيف فى "ملحق" تصفيات عالمية مؤهلة للبطولة..