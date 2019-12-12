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الشرطة الجزائرية تبدأ بتفريق آلاف المتظاهرين الرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:26 م
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بوابة الفجر
الفجر
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بدأت الشرطة الجزائرية، مساء الخميس، بتفريق آلاف المتظاهرين الرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية في ساحة البريد في العاصمة.

وفتحت مراكز التصويت في الجزائر أبوابها صباح اليوم الخميس، إيذانا بانطلاق الاقتراع الرئاسي الذي سيفرز خليفة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وسط انقسام حاد في الشارع بين المؤيدين والمعارضين.

وشهدت محافظات منطقة القبائل مقاطعة واسعة للعملية الانتخابية، فيما قام محتجون باقتحام مركز انتخابي وحطموا صناديق الاقتراع.

ويشرف على عملية تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية 501 ألف و31 مراقبا، بينهم 427 ألفا و854 مراقبا في مكاتب الاقتراع و66 ألفا و410 في مراكز التصويت.

ويندد المتظاهرون بـ"مهزلة انتخابية" ويطالبون بإسقاط "النظام" الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1962، وبرحيل جميع الذين دعموا أو كانوا جزءا من عهد بوتفليقة الذي استمر 20 عاما، وأُرغم على الاستقالة تحت ضغط الشارع في أبريل.
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الكلمات المفتاحية

متظاهرين تفريق انتخابات الشرطة الجزائرية الرئاسة

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