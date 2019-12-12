بكري يكشف تفاصيل حوار الرئيس مع المسؤولين قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مديونية الدولة لشركات البترول الأجنبية، قبل الإصلاح الاقتصادي وصلت لـ7 مليار دولار، ولم تكن البنوك بها أي دولار، وكانت هناك أزمة في الأنسولين، ومجلة الإيكونيميست قامت بكتابة مانشيت شهر بعنوان "مصر تتجه نحو الخراب".



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب من الحكومة تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي رغم تحذيرات المسؤولين، من استغلال الإخوان هذا الأمر لإثارة القلائل والاحتجاجات، قائلا: "لو الشعب المصري رفض تطبيق هذا القرار كلكلم تستقيلوا، وأنا هستقيل وهدعوا لانتخابات مبكرة، ولن أترشح مرة أخرى، يشوفوا لهم حد تاني، أنا مش هضحك على الشعب".



ولفت إلى أن الشعب المصري تحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي بسبب ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تصدى للإخوان، وتحمل كافة النتائج.

