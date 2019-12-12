بهذه الطريقة.. ريا أبي راشد تروج لمنتج تجاري بواسطة "ابنه"

تحرص الإعلامية ريا أبي راشد، على التواصل الدائم مع متابعيها ومشاركتهم صور وفيديوهات من اليوميات الخاص بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت "أبي راشد" عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها تجمعها بطفلها من داخل منزلها، وهى تداعبه، وكانت ريا حريصة على ظهور المنتج الذي تروج له فى الصورة.



يشار إلى أن ريا أبي راشد مقدمة ومنتجة برامج تليفزيونية، من الأصل اللبناني، ولكنها تحمل الجنسية البريطانية، وبدأت أولي خطواتها فى مجال الإعلام كصحفية تعمل في المجلات والصحف فى بيروت قبل انتقالها للعيش فى المملكة المتحدة عام ١٩٩٩.



تعد ريا أبي راشد من الإعلاميين المتميزين فى الوطن العربي، وتحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما والماجستير في الصحافة من جامعة ويستمنيستر في لندن ، بالإضافة إلى إجادتها أربعة لغات هي العربية، الإنجليزية، الفرنسية والإيطالية، وتعيش حالياً مع زوجها في لندن.



عُرفت ريا في الشرق الأوسط من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent المأخوذ عن النسخة الأمريكية American's Got Talent.



"ريا" أول صحفية عربية تقابل أهم الممثلين والمخرجين العالميين مثل "توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese ..وغيرهم".