وزير الصحة اليمني: المملكة مرجع دولي في مجال طب الحشود





أعرب الدكتور ناصر محسن باعوم وزير الصحة والسكان في اليمن، مساء اليوم الخميس، عن شكره وتقديره لملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لرعايته الكريمة للمؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود، التي تستضيفه المملكة حاليًّا في جدة.





وقال وزير الصحة والسكان اليمني: "لا شك أن هذا المؤتمر العالمي يؤكد اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بطب الحشود؛ حيث إن خبرتها في هذا المجال أصبحت مرجعًا لكل دول العالم".





وأضاف الدكتور ناصر باعوم : إن "المملكة صاحبة خبرة وباع طويل في مجال طب الحشود، وكل دول العالم تعرف أن السعودية تدير الرعاية الصحية لثلاثة ملايين حاج في فترة زمنية قصيرة، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا يحسب لها".





كما أكد الوزير اليمني على أن وفد بلاده المشارك في أعمال مؤتمر طب الحشود، سيكتسب خبرة كبيرة من خلال ورش العمل والأوراق التي قدمت في المؤتمر؛ ما سيكون عاملًا مساعدًا لهم في أداء عملهم، مقدمًا شكره إلى وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على دعوته للمؤتمر وحسن التنظيم.



