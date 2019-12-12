بدرية طلبة تتغزل في عصام كاريكا على "إنستجرام"

تحرص الفنانة بدرية طلبة، على التواصل مع محبيها بشكل دائم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





حيث نشرت بدرية فيديو جديد لها، ظهرت في الفيديو وهي برفقة الفنان والملحن عصام كاريكا،وأعرب الفنان عصام كاريكا في الفيديو عن سعادته بأداء بدرية في مسرحية"لوكاندة الأوباش"، وطالب كاريكا في الفيديو بأن تكون رسائل ال"gps"بصوت الفنانة بدرية طلبة.



ومن جانبه علقت بدرية على الفيديو قائلة :"الملحن الجامد قوي الشنكوتي العسل عصام كاريكا، رحلة الرياض كانت حلوة بيك ومعاك"، وحظي الفيديو على إعجاب كبير من قبل متابعيها.



أبطال مسرحية"لوكاندة الأوباش"



مسرحية "لوكاندة الأوباش" تم عرضها في فعاليات موسم الرياض، وهيمن تأليف محمد عز، أحمد فوزي، من بطولةماجد المصري، حسن الرداد، إيمان العاصي، شيماء سيف،مايا دياب،سعد الصغير، حمدي الميرغني، هالة فاخر،حسن عبد الفتاح، إنجي على، أوس وأوس، ألحان حسن أش أش، ديكور محمود سامي، واستعراضات مصطفى حجاج، ومن إخراج الدكتور أشرف زكي.



مشاركة بدرية في رمضان ٢٠١٩



يُشار أنَّ بدرية شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "شقة فيصل" وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل بطولة كريم عبد العزيز،صلاح عبد الله، الراحل وائل نور، آيتن عامر، مصطفي أبو سريع، ريكو، أحمد فتحي.