Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدرية طلبة تتغزل في عصام كاريكا على "إنستجرام"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تحرص الفنانة بدرية طلبة، على التواصل مع محبيها بشكل دائم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات  الشهير "إنستجرام".


حيث نشرت بدرية فيديو جديد لها، ظهرت في الفيديو وهي برفقة الفنان والملحن عصام كاريكا،وأعرب الفنان عصام كاريكا في الفيديو عن سعادته بأداء بدرية في مسرحية"لوكاندة الأوباش"، وطالب كاريكا في الفيديو بأن تكون رسائل ال"gps"بصوت الفنانة بدرية طلبة.

ومن جانبه علقت بدرية على الفيديو قائلة :"الملحن الجامد قوي الشنكوتي العسل عصام كاريكا، رحلة الرياض كانت حلوة بيك ومعاك"، وحظي الفيديو على إعجاب كبير من قبل متابعيها.

أبطال مسرحية"لوكاندة الأوباش"

مسرحية "لوكاندة الأوباش" تم عرضها في فعاليات موسم الرياض، وهيمن تأليف محمد عز، أحمد فوزي، من بطولةماجد المصري، حسن الرداد، إيمان العاصي، شيماء سيف،مايا دياب،سعد الصغير، حمدي الميرغني، هالة فاخر،حسن عبد الفتاح، إنجي على، أوس وأوس، ألحان حسن أش أش، ديكور محمود سامي، واستعراضات مصطفى حجاج، ومن إخراج الدكتور أشرف زكي.

مشاركة بدرية في رمضان ٢٠١٩

يُشار أنَّ بدرية شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "شقة فيصل" وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل بطولة كريم عبد العزيز،صلاح عبد الله، الراحل وائل نور، آيتن عامر، مصطفي أبو سريع، ريكو، أحمد فتحي.
بدرية طلبة تتغزل في عصام كاريكا على "إنستجرام"
بدرية طلبة تتغزل في عصام كاريكا على "إنستجرام"
بدرية طلبة تتغزل في عصام كاريكا على "إنستجرام"
بدرية طلبة تتغزل في عصام كاريكا على "إنستجرام"
بدرية طلبة تتغزل في عصام كاريكا على "إنستجرام"
بدرية طلبة تتغزل في عصام كاريكا على "إنستجرام"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

منذ أقل من ساعة

أمطار ورياح مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت بلس| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ON SPORT المفتوحة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يؤجل إعلان التعاقد مع كهربا

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف YALLA ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك بلس

منذ ساعة و 7 دقيقة

تشكيل الزمالك الرسمي ضد بيراميدز.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON TIME

منذ ساعة و نصف

«اونلاين»: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT الزمالك يلا شوت| LIVE

منذ 40 دقيقة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ أقل من ساعتين

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" بموسم الرياض

ماجد المصري يروج لعرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" بموسم الرياض

"لوكانده الأوباش".. أضخم عمل مسرحى بموسم الرياض

حسن الرداد يروج لمسرحيته "لوكاندة الأوباش" (فيديو)

من داخل الاستوديو.. عصام كاريكا يُعلن عن تحضيريه لأغاني "لوكاندة الأوباش"

من داخل المستشفى.. ماجد المصري يطالب جمهوره بالدعاء لنجله (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

كورة لايف YALLA ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك بلس

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

06:33 م

يلا شوت بلس| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ON SPORT المفتوحة

07:10 م

«اونلاين»: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT الزمالك يلا شوت| LIVE

07:24 م

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status