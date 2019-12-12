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المملكة المتحدة تدعم مصر في وضع أول خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:33 م
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جيلان المسيري مع السفير البريطاني
جيلان المسيري مع السفير البريطاني
أحمد الشيخ
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المملكة المتحدة تدعم مصر في صياغة أول خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن في إطار دعم الجهود الوطنية المصرية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويضع المشروع الأساس اللازم لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 والقرارات اللاحقة عليه.


من المقرر وضع خطة العمل الوطنية تحت مظلة شراكة ثلاثية بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام والمجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية. ستقدم هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) الدعم الفني الجوهري ، بدعم مالي من المملكة المتحدة.

 
تسعي خطة العمل الوطنية البريطانية بشأن المرأة والسلام والأمن إلى منع الصراع وجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، كما تهدف إلى دعم مشاركة المرأة على قدم المساواة في عمليات صنع القرار ذات الصلة بالسلام والأمن، وحماية حقوق النساء والفتيات في الحالات المتأثرة بالصراع.

 
وقال السير جيفري آدامز السفير البريطاني في مصر: "مشاركة المرأة هي مفتاح نجاح مبادرات السلام واستمراريتها. قدّمت المملكة المتحدة خلال عام 2019 مساعدات موجهة لدعم جهود الاتحاد الإفريقي بشأن المرأة والسلام والأمن. نحن ندرك أن هناك متسع للقيام بالمزيد. أنا سعيد لأن المملكة المتحدة تدعم مصر في وضع خطة عمل شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن."

 
أفاد المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي جوليان رايلي: "تزيد مشاركة المرأة في مفاوضات السلام من استمرارية السلام ونوعيته. أطلقت المملكة المتحدة خلال عام 2018 خطة العمل الوطنية الرابعة بشأن المرأة والسلام والأمن. وفي هذا العام، نحن ندعم مصر بصفتها شريكًا محوريًا لنا في إفريقيا للقيام بالأمر ذاته. إن خطة العمل هذه ستمكّن مصر من توفير التوجه الاستراتيجي للمرأة سعيًا وراء مستقبل أفضل وأكثر سلمًا".


وقالت جيلان المسيري ؛ مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر بالإنابة:  “إن الإرادة السياسية القوية الواضحة لدعم تمكين المرأة وقرار الحكومة المصرية بتطوير خطة عمل وطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 ، لا تكتسي أهمية فقط للنهوض بالأجندة الوطنية لتمكين المرأة ولكنها تمثل أيضًا علامة فارقة من أجل  تحقيق هدف التنمية المستدامة (SDG) 5 بشأن المساواة بين الجنسين ، وكذلك SDG 16 بشأن السلام والعدالة والمؤسسات القوية ".

وأضافت المسيري: "مع اقترابنا من الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 ، حان الوقت لرؤية المزيد من النساء في عمليات صنع القرار وبناء السلام وفي مفاوضات السلام".

تُعد المملكة المتحدة رائدةً على مستوى العالم فيما يتعلق بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن بصفتها واضعة المسودات الأولية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يهدف جدول الأعمال العالمي بشأن المرأة والسلام والأمن إلى تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والوفاء بها وتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر سلمًا واستقرارًا للجميع.
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مجلس الامن عالمى المملكة المتحدة المرأة والسلام والأمن السفارة البريطانية الامم المتحدة

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