شاهد.. أحدث فيديو لجوهرة من داخل سيارة "روز رايز" (صور)

شرت الراقصة الأجنبية جوهرة، فيديو جديد لها وهي داخل سيارة من نوع "روز رايز"، عبر حسابها الشخصي بموقع نشر الصور والفيديوهات الشهير "فيس بوك".



وظهرت جوهرة في الفيديو التي قامت بنشره، وهي نرتدي "تي شيرت" باللون الأسود، وبنطال باللون النبيتي، وساعة، وحلي على الرقبة، واستخدمت "ميك أب" هادئ يظهرها جميلة، وتركت شعرها منسدل.



ونالت الصورة إعجاب الكثير من الجمهور، حيث علق أحد المتابعين قائلًا: " المفروض بعد الي حصل يا اندر ايدج متوريش وشك لحد بس انتِ كل يوم صوره جديده وفيديو جديد"، وعلق آخر "شغل عوالم فعلًا"، وعلق آخر" راكبه الرولز رايز كأنك قاعده ع الترعة ومد لدله رجلك"، وآخر" ايه يا جوهره كل ده افترا ".



جدير بالذكر أن جوهرة اثارت جدلًا كبيرًا بعد تسريب فيديوهات إباحية لها بصحبه شاب مصري يدعي خالد أحمد، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات والصور الخاصة بجوهرة، في غرفة نومها بصحبة صديقها، في أوضاع غير لائقة.



وفي نفس السياق، بعد انتشار الفيديوهات ظهر" خالد"، ليكشف أنهُ متزوج من الراقصة جوهرة، وأن الفيديوهات والصور ما هي إلا لتوثيق حياتهم الزوجية، ولم أرتكب فعل فاضح كما أدعي البعض.