انتهت يوم الإثنين الماضي 9 ديسمبر منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأخر مباراة في الجولة بين نادي أرسنال ونادي وست هام يونايتد.

نتيجة مباراة أرسنال ووست هام يونايتد

واستطاع نادي أرسنال أن يفوز على نظيره نادي وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد إنطلاق الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي

وتنطلق منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت القادم 14 ديسمبر بمواجهة ليفربول وواتفورد.

متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر نادي ليفربول حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق الجولة السابعة عشر من الدوري كالآتي:

1- ليفربول 46 نقطة

2- ليستر سيتي 38 نقطة

3- مانشستر سيتي 32 نقطة

4- تشيلسي 29 نقطة

5- مانشستر يونايتد 24 نقطة

6- ولفرهامبتون 24 نقطة

7- توتنهام 23 نقطة

8- شيفيلد يونايتد 22 نقطة

9- أرسنال 22 نقطة

10- كريستال بالاس 22 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة

12- برايتون 19 نقطة

13- بيرنلي 18 نقطة

14- إيفرتون 17 نقطة

15- بورنموث 16 نقطة

16- وست هام يونايتد 16 نقطة

17- أستون فيلا 15 نقطة

18- ساوثامبتنون 15 نقطة

19- نورويتش سيتي 11 نقطة

20- واتفورد 9 نقاط.



